Встреча с гражданами и посещение агроферм: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 15 января

Глава Актанышского района Татарстана Энгель Фаттахов выложил видео с вечерней прогулки на лыжах.

Глава Алькеевского района Александр Никошин рассказал о совещании в молочном комплексе ООО «Хузангаевское». Сегодня там обсуждали вопросы увеличения надоя молока и приобретение оборудования для открытия производства сгущенного молока.

Руководитель Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов встретился с гражданами своего района. «Благодарю жителей за открытый и прямой разговор, обещаю, что озвученные проблемы не останутся без внимания! Уважаемые апастовцы! Совместными усилиями мы сможем решить все проблемы!», — написал он по итогам встречи.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин также посетил сход граждан. С докладами выступили руководители местных организаций, представители МВД и МЧС.

Глава Чистопольского района Дмитрий Иванов посетил сегодня агроферму.

Татьяна Леухина