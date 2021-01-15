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СМИ: глава ФСО переходит на работу в ФСБ

11:21, 15.01.2021
СМИ: глава ФСО переходит на работу в ФСБ
Фото: fso.gov.ru

Директор Федеральной службы охраны (ФСО) России Дмитрий Кочнев покидает ведомство. Он займет должность в Федеральной службе безопасности (ФСБ), сообщает «Российская газета».

Временно исполняющим обязанности главы ФСО назначен первый замдиректора службы Олег Климентьев. По данным СМИ, новым директором ведомства станет 56-летний руководитель службы безопасности президента и замдиректора ФСО Алексей Рубежный.

Дмитрий Кочнев был назначен главой ФСО в мае 2016 года.

Татьяна Демина
Общество
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