Эксперты рассказали, что татарстанцы приобретали в интернете в новогодние каникулы

В преддверии Нового года жители Татарстана чаще всего покупали в интернете детские игрушки и игры, товары для дома, портативную технику и товары для красоты и ухода за собой.

Самыми популярными подарками к Новому году у татарстанцев стали наборы ножей, беспроводные наушники и телефоны, говорится в исследовании аналитиков сервиса «Яндекс.Маркет».

В период с 1 по 11 января у жителей РТ наблюдался спрос на средства бытовой химии (для стирки, мытья посуды и чистящие средства), а также на термокружки и столовые сервизы. Популярностью пользовались и товары для мам и малышей (подгузники, салфетки и др.).

В новогодние каникулы татарстанцы активно приобретали в интернете средства для волос (спреи, филлеры и увлажняющие маски), средства для ухода за лицом и телом, в том числе с охлаждающим эффектом.



Фото: pixabay.com

С 1 по 11 января в Татарстане почти в два раза выросли покупки продуктов питания. Их пик продаж в интернет-магазинах пришелся на 7 января. Чаще всего татарстанцы приобретали бакалею и кондитерские изделия. Наибольшая доля покупок пришлась на чай и шоколад.

Отметим, что по данным исследования «ЮMoney», перед Новым годом казанцы больше всего покупали книги и ювелирные украшения.



Татьяна Демина