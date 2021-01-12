Стало известно, что чаще всего покупали казанцы перед Новым годом

В декабре 2020 года казанцы больше всего покупали книги и ювелирные украшения, а еще пользовались услугами салонов красоты. Об этом сказано в исследовании «ЮMoney».



В декабре 2020 года, по сравнению с прошлым годом, спрос на книги вырос на 61%, а на ювелирные изделия — на 24%. Оборот платежей за книги увеличился на 12%, средний чек составил 282 рубля. На украшения оборот увеличился существенно — на 49%, существенно вырос (на 21%) и средний чек — до 6 698 рублей. Число платежей за услуги салонов красоты, по сравнению с декабрем 2019 года, увеличилось на 14%, оборот был больше на 34%. Средний чек вырос на 18%, составив 2 571 рубль.

В то же время в декабре упал спрос на товары для детей, компьютерные программы и автозапчасти — по сравнению с 2019 годом спрос упал на 52%, 49% и 42% соответственно. Несмотря на то, что снизилось количество платежей за детские товары, средний чек вырос на 45% и составил 4 143 рубля. Похожая ситуация сложилась с компьютерными программами — несмотря на падение спроса, средний чек показал рост на 25% и составил 1 507 рублей. Средний чек за автотовары вырос на 16%, он составил 5 263 рубля.



Фото: pixabay.com

Исследование проводилось с 1 по 20 декабря 2020 года — в нем учитывались платежи через «ЮKassa» и «ЮMoney».