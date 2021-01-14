Сильвио Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем

Бывший премьер-министр Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони доставлен в больницу Монако из-за проблем с сердцем.

Личный врач 84-летнего бизнесмена Альберто Зангрилло сообщил, что не решился отправлять пациента в итальянскую больницу. До нее пришлось бы ехать около 15 км, пишет Reuters.

Берлускони уже перенес операцию на сердце в 2016 году. В сентябре прошлого года он был госпитализирован после заражения коронавирусом. Выздоравливал бывший итальянский премьер в доме своей дочери Марины в Провансе, на юго-востоке Франции.

Евгений Калашников