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Сильвио Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем

20:38, 14.01.2021
Сильвио Берлускони попал в больницу из-за проблем с сердцем
Фото: flickr.com / paz.ca

Бывший премьер-министр Италии и медиамагнат Сильвио Берлускони доставлен в больницу Монако из-за проблем с сердцем.

Личный врач 84-летнего бизнесмена Альберто Зангрилло сообщил, что не решился отправлять пациента в итальянскую больницу. До нее пришлось бы ехать около 15 км, пишет Reuters.

Берлускони уже перенес операцию на сердце в 2016 году. В сентябре прошлого года он был госпитализирован после заражения коронавирусом. Выздоравливал бывший итальянский премьер в доме своей дочери Марины в Провансе, на юго-востоке Франции.

Евгений Калашников
ОбществоВласть
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