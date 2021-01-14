Шибалов из «КАМАЗ-мастера» выиграл 11-й этап ралли «Дакар-2021»
В Саудовской Аравии завершился 11-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».
В зачете грузовиков победу одержал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. На четыре минуты отстал его российский коллега Айрат Мардеев, а тройку замкнул представитель белорусского МАЗа Алексей Вишневский.
Trucks — Stage 11 — Provisional Results— DAKAR RALLY (@dakar) January 14, 2021
Shibalov wins the 11th stage, as Sotnikov loses 7' in the final section!
For more details, head here https://t.co/PIdf3SFOeP
#Dakar2021 pic.twitter.com/XwkmXYI2uJ
Лидер гонки Дмитрий Сотников показал лишь пятый результат, благодаря чему позволил своим соперникам сократить отставание в общем зачете грузовиков.
Отметим, что финиш ралли «Дакар-2021» запланирован на 15 января.
Ранее два этапа подряд в классе грузовиков выиграл чешский пилот Мартин Мацик.
Общий зачет грузовиков:
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 45:51.33;
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +39.58;
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:11.30;
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.48;
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:54.08...
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