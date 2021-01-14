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Шибалов из «КАМАЗ-мастера» выиграл 11-й этап ралли «Дакар-2021»

17:30, 14.01.2021
Шибалов из «КАМАЗ-мастера» выиграл 11-й этап ралли «Дакар-2021»
Фото: vk.com/rallykm

В Саудовской Аравии завершился 11-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».

В зачете грузовиков победу одержал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. На четыре минуты отстал его российский коллега Айрат Мардеев, а тройку замкнул представитель белорусского МАЗа Алексей Вишневский.

Лидер гонки Дмитрий Сотников показал лишь пятый результат, благодаря чему позволил своим соперникам сократить отставание в общем зачете грузовиков.

Отметим, что финиш ралли «Дакар-2021» запланирован на 15 января.

Ранее два этапа подряд в классе грузовиков выиграл чешский пилот Мартин Мацик.

Общий зачет грузовиков:

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 45:51.33;
2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») — +39.58;
3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») — +1:11.30;
4. Мартин Мацик («Биг Шок Рейсинг») — +1:47.48;
5. Алеш Лопрайс («Прага») — +1:54.08...

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