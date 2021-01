Шибалов из «КАМАЗ-мастера» выиграл 11-й этап ралли «Дакар-2021»

В Саудовской Аравии завершился 11-й этап ралли-гонки «Дакар-2021».

В зачете грузовиков победу одержал пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов. На четыре минуты отстал его российский коллега Айрат Мардеев, а тройку замкнул представитель белорусского МАЗа Алексей Вишневский.



Trucks — Stage 11 — Provisional Results



Shibalov wins the 11th stage, as Sotnikov loses 7' in the final section!



