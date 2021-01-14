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Уровень безработицы в Татарстане составляет 1,87%

14:51, 14.01.2021
Уровень безработицы в Татарстане составляет 1,87%
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане уровень безработицы составляет 1,87%. По данным Минтруда РТ, на 13 января в республике официально зарегистрировано 37 918 безработных граждан.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составляет 0,85 человека на одну вакансию, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: realnoevremya.ru

В органах службы занятости РТ зарегистрировано 44 826 вакансий (+1 133 вакансии за неделю).

Напомним, что в конце 2020 года в Татарстане уровень безработицы составил 1,89% от численности рабочей силы.

Татьяна Демина
Общество Татарстан
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