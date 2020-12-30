Уровень безработицы в Татарстане снизился до 1,89%

На 30 декабря в Татарстане уровень безработицы составил 1,89% от численности рабочей силы. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 38 465 нетрудоустроенных граждан.

Коэффициент напряженности на рынке труда в Татарстане условно составил 0,8 человек на одну вакансию, сообщает пресс-служба Минтруда РТ. Всего на 30 декабря в республике насчитывается 48 257 вакансий.

Снижение числа безработных зафиксировано в моногородах Татарстана. Так, на 30 декабря в Набережных Челнах зарегистрировано 4 517 нетрудоустроенных граждан, в Нижнекамске — 3 054.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Елабуге на учете в службе занятости стоит 1 051 безработный, в Зеленодольске — 895, в Чистополе — 329, в Камских Полянах — 301, в Менделеевске — 113.

Напомним, по данным Минтруда РТ на 16 декабря, уровень безработицы в Татарстане составил 2,23%.



Татьяна Демина