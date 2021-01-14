Не взлетим, так поплаваем: пять историй успешных приводнений самолетов

В рамках предполетного инструктажа пассажирам самолетов рассказывают о том, как правильно пользоваться спасательными жилетами при приводнении. Правила эти слушают внимательно довольно редко — ведь случаи приводнения, казалось бы, довольно редки. Тем не менее авиапроисшествия, увы, случаются. К примеру, завтра, 15 января, исполняется 12 лет с приводнения самолета, в дальнейшем ставшего известным как «чудо на Гудзоне» — благодаря фильму по мотивам происшествия. «Реальное время» вспоминает пять самых известных случаев успешного приводнения самолетов.

1. «Чудо на Гудзоне» по вине казарок

Около половины четвертого вечера 15 января 2009 года пассажирский Airbus A320 вылетел из нью-йоркского аэропорта «Ла-Гуардия» в Сиэтл с промежуточной посадкой в аэропорту «Шарлотт/Дуглас» в штате Северная Каролина. Спустя полторы минуты после взлета экипаж заметил попадание птиц в самолет — оно привело к отказу обоих двигателей. На тот момент Airbus находился на высоте в 975 метров. У пилотов получилось развернуть самолет, спланировать над рекой Гудзон и успешно приводниться. Пассажиры вышли на плоскости крыльев, откуда их спасли паромы и катера. Медицинская помощь потребовалась 78 из 155 человек, находившихся на борту, — в основном в связи с переохлаждением. Причиной происшествия стала стая канадских казарок — водоплавающих птиц, похожих на гусей.

2. Ту-124 на Неве: шасси заклинило и не понадобилось

Похожая история случилась почти за полвека до событий в Нью-Йорке. Речь идет о посадке Ту-124 на Неву. Совсем новый, выпущенный за год до происшествия, самолет вылетел около 9 часов утра 21 августа 1963 года из таллиннского аэропорта Юлемисте и взял курс на московский Внуково. Почти сразу после взлета выяснилось, что носовую стойку шасси заклинило в полуубранном положении. Возвращаться в Таллинн было нельзя из-за тумана — диспетчеры решили направить самолет в ленинградский аэропорт Пулково. Около Ленинграда самолет начал кружить на высоте около 500 метров, вырабатывая топливо для уменьшения вероятности пожара при посадке. Спустя час, на восьмом круге, остановился один из двигателей — хотя по показаниям топливомера топлива было достаточно для полета до Пулково. Самолету разрешили пролететь через центр города для захода в Пулково по кратчайшей траектории, но почти сразу остановился и второй двигатель. Самолет решили сажать на Неву, в результате он приводнился в районе Финляндского железнодорожного моста. На борту находились 52 человека, все выжили.

Фото: ru.wikipedia.org

3. DC-8 в Сан-Франциско — вода ближе, чем кажется

Спустя 5 лет после этого, 22 ноября 1968 года, еще одно приводнение без жертв произошло в заливе Сан-Франциско. Также абсолютно новый самолет (на момент инцидента с момента выпуска прошло около полугода) Douglas DC-8 авиакомпании Japan Airlines вылетел из токийского аэропорта Ханэда в Сан-Франциско. В этом случае приводнение получилось непредумышленным: при посадке в условиях густого тумана над водой на высоте в 90 метров оказалось, что высотомеры показывают некорректные данные — несмотря на ремонт этой системы до вылета из Токио. В результате при выходе из тумана самолет оказался ниже, чем предполагалось, и стойки шасси врезались в воду. Самолет остановился в 2,5 мили от торца взлетно-посадочной полосы, была объявлена эвакуация. В результате происшествия не пострадал никто из 107 человек на борту, да и самолет не получил существенных повреждений — списали его только в 2004 году.

Фото: ru.wikipedia.org

4. DC-7 в Ситке: приводнение на Аляске

60-е вообще были богаты на приводнения самолетов. За год до происшествия в Ленинграде приводнение совершил другой самолет Douglas — DC-7C американской авиакомпании Nortwest Airlines. Самолет выполнял полет с авиабазы Маккорд в штате Вашингтон на авиабазу Элмендорф на Аляске. На протяжении двух часов самолет летел в облаках, что требовало включенной противообледенительной системы и увеличенного режима работы двигателей. Обледенение и нестандартный режим работы двигателей привели к множеству неполадок, в том числе закончилось масло. Пилоты решили сажать самолет на воду, но за 70 миль до предполагаемого места посадки около острова Баранова от двигателя стали отлетать металлические частицы. Экипаж решил сажать самолет немедленно. Приводнение произошло на скорости в 176 км/ч, пассажиров посадили в спасательные плоты, а вскоре подоспели заранее предупрежденные спасательные службы, выжили все 102 человека на борту, у шестерых были небольшие травмы. На плаву самолет оставался около 25 минут, после чего затонул в бухте Ситка на Аляске.

Фото: ru.wikipedia.org

5. Boeing 377 в Тихом океане: прерванная кругосветка

Происходили подобные происшествия и с самолетами Boeing — правда, речь тут идет об очень давней аварии, случившейся 16 октября 1956 года. Четырехмоторный дальнемагистральный самолет Boeing 377 Stratocruiser выполнял, что интересно, регулярный кругосветный рейс. Он начался 13 октября в Филадельфии, далее были остановки в Нью-Йорке, Лондоне, Франкфурте, Бейруте, Карачи, Рангуне, Бангкоке, Гонконге, Токио, Уэйке и Гонолулу. Далее самолет должен был лететь в Сан-Франциско. В половине девятого вечера Boeing с 31 человеком на борту вылетел из аэропорта на Гавайях. Около половины второго ночи у одного из двигателей подскочили обороты, экипаж попытался отключить его из-за опасности возгорания. В результате воздушная скорость упала до 280 км/ч и самолет начал снижаться. Экипаж сообщил о возможном приводнении находящимся рядом судам. Приводнение решили отложить до рассвета, предупредив об этом пассажиров. Приводнение оказалось довольно жестким — тем не менее серьезных травм ни у кого из людей не было. А вот животные, летевшие в грузовом отсеке, погибли. Комиссия впоследствии пришла к выводу, что причиной происшествия стали сразу два механических отказа.

Фото: ru.wikipedia.org

Максим Матвеев