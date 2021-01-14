В Татарстане прикрыли «мини-отель» в жилом доме

В Татарстане в поселке Константиновка опечатали жилой дом, незаконно обустроенный под «мини-отель». Об этом сообщает пресс-служба УФССП РФ по РТ.

На постояльцев гостиницы пожаловались местные жители. По их словам, гости опечатанного дома распивали алкоголь, нецензурно выражались и шумели.

Граждане обратились в Советский районный суд Казани, который запретил собственнице использовать жилой дом для осуществления предпринимательской деятельности. Судебные приставы незамедлительно опечатали здание.



Татьяна Демина