Санкт-Петербургское ПКБ предъявило иск к Зеленодольскому заводу имени Горького на 269 млн рублей

Санкт-Петербургское АО «Северное проектно-конструкторское бюро» предъявило иск к АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» на 269 млн рублей. Данные есть в картотеке Арбитражного суда РТ.

Причина подачи иска не указана, однако известно, что между зеленодольским заводом и Минобороны России в октябре 2014 года был заключен контракт на строительство патрульного корабля проекта 22160, разработчиком которого выступало Северное ПКБ. Закладка корабля состоялась в феврале 2016 года, а в феврале 2019 судно спустили на воду.

Корабелы Зеленодольского завода ранее передали два корабля проекта 22160 — это «Василий Быков» и «Дмитрий Рогачев».

Ранее сообщалось о назначении нового гендиректора Зеленодольского завода имени Горького. Им стал Александр Филиппов.

Маргарита Головатенко