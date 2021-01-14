В Казани обсудят строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» в Залесном
В Казани пройдут общественные обсуждения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Залесной в
Кировском районе под торговый центр. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.
Общественные обсуждения пройдут с 14 января по 11 февраля на электронной площадке dispute.kzn.ru.
«Реальное время» еще в июле 2019 года писало, что данном участке началась стройка третьего по счету гипермаркета «Леруа Мерлен». Как стало известно изданию, кроме магазина здесь будет и склад.
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