В Казани обсудят строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» в Залесном

В Казани пройдут общественные обсуждения о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Залесной в

Кировском районе под торговый центр. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Общественные обсуждения пройдут с 14 января по 11 февраля на электронной площадке dispute.kzn.ru.



Расположение гиперамаркета. Фото: скриншот yandex.ru/maps

«Реальное время» еще в июле 2019 года писало, что данном участке началась стройка третьего по счету гипермаркета «Леруа Мерлен». Как стало известно изданию, кроме магазина здесь будет и склад.

