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В Казани обсудят строительство гипермаркета «Леруа Мерлен» в Залесном

11:00, 14.01.2021 1

В Казани пройдут общественные обсуждения о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Залесной в
Кировском районе под торговый центр. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии.

Общественные обсуждения пройдут с 14 января по 11 февраля на электронной площадке dispute.kzn.ru.

Расположение гиперамаркета. Фото: скриншот yandex.ru/maps

«Реальное время» еще в июле 2019 года писало, что данном участке началась стройка третьего по счету гипермаркета «Леруа Мерлен». Как стало известно изданию, кроме магазина здесь будет и склад.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:16
    Так его уже построили там
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