Внук Билялетдинова отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ
В среду ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал новый игровой сезон.
В канадском Торонто местный клуб принимал у себя «Монреаль». Хозяева смогли обыграть своего соперника в овертайме, решающий бросок на счету Моргана Райлли.
Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевым пасом в своем дебютном матче в НХЛ. Внук Зинэтулы Билялетдинова помог своему партнеру Томашу Татару выйти один на один с вратарем и забросить третью шайбу команды в игре.
Premier but de la saison pour Tatar, premier point dans la LNH pour Romanov!— Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 14, 2021
1st goal of the season for Tuna, first NHL point for Romanov!#GoHabsGo pic.twitter.com/PXUBvv7wbN
Всего Романов провел на льду 22:22 минуты, сделал три броска по воротам соперника, четыре блокировки и один силовой прием.
Подробное превью нового сезона НХЛ для российских хоккеистов читайте в материале «Реального времени».СпортХоккей
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