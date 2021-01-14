Внук Билялетдинова отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ

В среду ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал новый игровой сезон.

В канадском Торонто местный клуб принимал у себя «Монреаль». Хозяева смогли обыграть своего соперника в овертайме, решающий бросок на счету Моргана Райлли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевым пасом в своем дебютном матче в НХЛ. Внук Зинэтулы Билялетдинова помог своему партнеру Томашу Татару выйти один на один с вратарем и забросить третью шайбу команды в игре.

Premier but de la saison pour Tatar, premier point dans la LNH pour Romanov!



1st goal of the season for Tuna, first NHL point for Romanov!#GoHabsGo pic.twitter.com/PXUBvv7wbN — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) January 14, 2021

Всего Романов провел на льду 22:22 минуты, сделал три броска по воротам соперника, четыре блокировки и один силовой прием.

Подробное превью нового сезона НХЛ для российских хоккеистов читайте в материале «Реального времени».