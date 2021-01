Внук Билялетдинова отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ

В среду ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал новый игровой сезон.

В канадском Торонто местный клуб принимал у себя «Монреаль». Хозяева смогли обыграть своего соперника в овертайме, решающий бросок на счету Моргана Райлли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевым пасом в своем дебютном матче в НХЛ. Внук Зинэтулы Билялетдинова помог своему партнеру Томашу Татару выйти один на один с вратарем и забросить третью шайбу команды в игре.

