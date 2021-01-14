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Внук Билялетдинова отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ

06:40, 14.01.2021
Внук Билялетдинова отдал голевой пас в дебютном матче в НХЛ
Фото: nhl.com

В среду ночью в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал новый игровой сезон.

В канадском Торонто местный клуб принимал у себя «Монреаль». Хозяева смогли обыграть своего соперника в овертайме, решающий бросок на счету Моргана Райлли.

Российский защитник «Монреаля» Александр Романов отметился голевым пасом в своем дебютном матче в НХЛ. Внук Зинэтулы Билялетдинова помог своему партнеру Томашу Татару выйти один на один с вратарем и забросить третью шайбу команды в игре.

Всего Романов провел на льду 22:22 минуты, сделал три броска по воротам соперника, четыре блокировки и один силовой прием.

Подробное превью нового сезона НХЛ для российских хоккеистов читайте в материале «Реального времени».

СпортХоккей
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