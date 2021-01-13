Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена. Сенат выйдет с каникул только в следующий вторник, 19 января.



Макконнелл отказался собирать сенат «в пятницу и вообще до 19 декабря». Таким образом, план демократов отстранить Трампа с должности главы государства до истечения его полномочий не состоится, пишет Washington Post.

Фото: pxhere.com

Представитель Макконнелла Даг Андрес сослался в Twitter на материал и написал: «Могу подтвердить».

Сегодня палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Ожидалось, что голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 23.00 по мск. На суд конгрессменов вынесена одна статья — «Подстрекательство к мятежу».



Татьяна Леухина