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Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу

21:18, 13.01.2021
Республиканцы отказались собрать сенат для импичмента Трампу
Фото: pxhere.com

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собрать сенат для рассмотрения импичмента президенту США Дональду Трампу до инаугурации Джо Байдена. Сенат выйдет с каникул только в следующий вторник, 19 января.

Макконнелл отказался собирать сенат «в пятницу и вообще до 19 декабря». Таким образом, план демократов отстранить Трампа с должности главы государства до истечения его полномочий не состоится, пишет Washington Post.

Фото: pxhere.com

Представитель Макконнелла Даг Андрес сослался в Twitter на материал и написал: «Могу подтвердить».

Сегодня палата представителей США приступила к рассмотрению вопроса об импичменте действующего президента Дональда Трампа. Ожидалось, что голосование по вопросу отстранения Трампа начнется в 23.00 по мск. На суд конгрессменов вынесена одна статья — «Подстрекательство к мятежу».

Татьяна Леухина
ОбществоВласть
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