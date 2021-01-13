День печати и встреча с медиками : новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 13 января

Глава Высокогорского района Татарстана Рустам Калимуллин провел сегодня встречу с главным редактором газеты «Ватаным Татарстан» Гульнарой Сабировой.

Руководитель Буинского района РТ Ранис Камартдинов поздравил сотрудников районной газеты «Байрак» («Знамя», «Ялав») с профессиональным праздником — Днем российской печати.

Поздравления журналистам на своей странице в Instagram оставил глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин.

«Желаю вам всегда оставаться оперативными и объективными, творческого долголетия всем нашим редакциям, интересных материалов и благодарных читателей! Счастья и благополучия вам и вашим близким!», — написал он.

Руководитель Кукморского района Сергей Димитриев встретился с коллективом районной больницы и обсудил меры профилактики COVID-19, применяемые в современных условиях. В совещании приняли участие академик РАН Рамиль Хабриев и первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов выложил фото с сегодняшнего совещания по вопросу работы общественной организации «Совет отцов».

Татьяна Леухина