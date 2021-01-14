Сегодня в Татарстане ожидаются метель, сильный ветер и до -14 градусов

В четверг, 14 января, в Татарстане ожидается облачная погода. Утром и днем снег, местами сильный. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, днем местами снежные заносы.



Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем сильный до 16 м/с, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Температура воздуха будет колебаться от -9°С до -14°С. В Казани метеорологи прогнозируют от -22 до -24 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от -20°С до -24°С.

