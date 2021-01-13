Задержанных в Южном Судане блогера Илью Варламова и его спутников отпустили на свободу

Задержанные в Южном Судане блогер Илья Варламов, его жена Любовь, основатель «Медиазоны» Петр Верзилов отпущены на свободу. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас решаются вопросы, связанные с их выездом из страны, передает «РИА Новости».

О задержании в городе Капоэта в Южном Судане Варламов сообщил в своем блоге. По его словам, они приехали в аэропорт Капоэты, чтобы полететь в столицу Южного Судана — Джубу. Там их багаж начали обыскивать «какие-то военные». Они обнаружили пульт от дрона и решили, что его запускали.



Татьяна Леухина