В России более 1 млн пенсионеров стали должниками по кредитам

В России данные более 1 млн пенсионеров находятся в базе данных судебных приставов из-за долгов по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.

По состоянию на 1 ноября 2020 года на исполнении находилось 7,8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с должников — физических лиц в пользу кредитных организаций.

При этом доля исполнительных производств в отношении мужчин и женщин одинакова — около 50%. По 1,3 млн исполнительных производств должники достигли пенсионного возраста. На пожилых приходится 17% или каждое шестое неоконченное исполнительное производство по взысканию кредитных задолженностей, уточнили в ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Приставы за 10 месяцев этого года взыскали со всех должников — физических лиц в пользу кредитных организаций 111,3 млрд рублей, пишет ТАСС.

С 1 января 2021 года пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы на 6,3%. Таким образом, выплата увеличится на 1 тыс. рублей.



Татьяна Леухина