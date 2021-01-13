Кабмин Татарстана утвердил проведение сельскохозяйственной микропереписи

Правительство Татарстана распорядилось создать межведомственную комиссию, которая займется подготовкой сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.

Муниципалитеты должны будут в этом году предоставить в Татарстанстат данные о землепользователях, о площади закрепленной за ними земли и поголовье скота.

Фото: Роман Хасаев

Также в 2021 году муниципальные власти не должны преобразовывать административно-территориальные образования и переименовывать географические объекты.

Напомним, в 2016 году прошла Всероссийская сельхозперепись. Благодаря ей были обновлены данные почти по 500 тысячам объектов.