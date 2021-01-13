Кабмин Татарстана утвердил проведение сельскохозяйственной микропереписи
Правительство Татарстана распорядилось создать межведомственную комиссию, которая займется подготовкой сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
Муниципалитеты должны будут в этом году предоставить в Татарстанстат данные о землепользователях, о площади закрепленной за ними земли и поголовье скота.
Также в 2021 году муниципальные власти не должны преобразовывать административно-территориальные образования и переименовывать географические объекты.
Напомним, в 2016 году прошла Всероссийская сельхозперепись. Благодаря ей были обновлены данные почти по 500 тысячам объектов.ОбществоВластьПромышленностьАгропром Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым