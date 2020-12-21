Шамиль Газизов может стать генеральным директором «Сочи»

Фото: ФК «Уфа»

Бывший генеральный директор ФК «Уфа» и московского «Спартака» может занять эту должность в футбольном клубе «Сочи». Действущим гендиром клуба является Дмитрий Рубашко.

При этом отмечается, что вариант с «Сочи» у Газизова был еще до назначения в «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.



Газизов был освобожден от должности в «Спартаке» 8 декабря, проработав в московском клубе полугода.

После 19 туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея в своем активе 33 очка.