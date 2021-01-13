Реставрация памятника Ленина в Казани завершится весной

Фото: Лина Саримова

Два «ленинских объекта» введут в строй в этом году. Весной этого года завершится реставрация памятника Ленину — одного из главных объектов площади Свободы в Казани.

«Снятие скульптуры с постамента вызвало достаточно широкий общественный резонанс, вместе с тем это была вынужденная мера. Многотонный памятник оставался на площади, его почистили специальными растворами, а вот все блоки и плиты из натурального кварцита были промаркированы и отправлены на камнеобрабатывающий завод в город Кукмор», — рассказал на итоговой коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия его глава Иван Гущин.

Фото: instagram.com/gisu.rt

Еще один объект, связанный с вождем, будет открыт после реставрации в Ленино-Кокушкино Пестречинского района. Современные музейные пространства появятся в обновленном доме, где жила семья Ульяновых.

Напомним, в конце октября 2020 года в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Сам памятник впервые покинул свое место и отправился на реставрацию. Его вернули на место в середине декабря 2020 года.

