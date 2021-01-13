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Появилось видео спасения кота пожарными под Казанью

12:00, 13.01.2021
Появилось видео спасения кота пожарными под Казанью
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Сети появилось видео, как васильевские пожарные спасли и откачали кота, забытого жильцами на пожаре. Ролик снял один из пожарных.

Судя по кадрам, за кота переживало не меньше восьми человек. Люди столпились вокруг и советовали дать животному еще подышать, проверить зрачки.

«Вот кота откачали, спасли, живой. По-моему, британец, да? Дышит уже, молодец!» — комментирует автор ролика.

Напомним, пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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