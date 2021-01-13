Появилось видео спасения кота пожарными под Казанью
В Сети появилось видео, как васильевские пожарные спасли и откачали кота, забытого жильцами на пожаре. Ролик снял один из пожарных.
Судя по кадрам, за кота переживало не меньше восьми человек. Люди столпились вокруг и советовали дать животному еще подышать, проверить зрачки.
«Вот кота откачали, спасли, живой. По-моему, британец, да? Дышит уже, молодец!» — комментирует автор ролика.
Напомним, пожарные обнаружили кота на кухне в горящей квартире. Они вынесли его на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата.
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