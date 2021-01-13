Врач ДРКБ в Казани призвал родителей не отпускать детей гулять в мороз одних

Детский хирург хирургического отделения №2 ДРКБ Владимир Линьков призвал родителей не отпускать детей гулять в такой мороз. Ребенок может получить обморожение, и это результат невнимания со стороны родителей.

«Нужно не отпускать одного ребенка гулять — тем более в такую погоду. И в течение минут 20-30 после пребывания на холоде нужно родителям обратить внимание на кожу ребенка. Первые признаки — побледнение на щечках, других участках кожи, стоит обратить внимание», — посоветовал Линьков.

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Напомним, что два ребенка попали в больницы в результате обморожения. Сейчас годовалого младенца транспортируют в Казань в крайне тяжелом состоянии.

Ольга Плешкова