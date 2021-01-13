Элвин Грей рассказал о плюсах пандемии коронавируса и локдауна

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Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о выгоде, полученной от пандемии коронавируса и самоизоляции в 2020 году.

В интервью Андрею Кузьмину для YouTube-канала Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) исполнитель объяснил, что наконец нашел время написать новый альбом.

«Мне например эта пандемия даже как-то в пользу сыграла. Почему? Потому что в это время я мог остаться дома, спокойно, никуда не надо ехать. Я занимался написанием альбома в это время», — сказал Элвин Грей.

Певец объяснил, что гастрольный график у его команды расписан на год и выкроить время для творчества нелегко.

Ранее «Реальное время» писало, что Элвин Грей поднял цену своего выступления на новогоднем корпоративе. За час своего времени певец стал просить 700 тысяч рублей.