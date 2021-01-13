Элвин Грей рассказал о плюсах пандемии коронавируса и локдауна
Татаро-башкирский певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, рассказал о выгоде, полученной от пандемии коронавируса и самоизоляции в 2020 году.
В интервью Андрею Кузьмину для YouTube-канала Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) исполнитель объяснил, что наконец нашел время написать новый альбом.
«Мне например эта пандемия даже как-то в пользу сыграла. Почему? Потому что в это время я мог остаться дома, спокойно, никуда не надо ехать. Я занимался написанием альбома в это время», — сказал Элвин Грей.
Певец объяснил, что гастрольный график у его команды расписан на год и выкроить время для творчества нелегко.
Ранее «Реальное время» писало, что Элвин Грей поднял цену своего выступления на новогоднем корпоративе. За час своего времени певец стал просить 700 тысяч рублей.ОбществоКультура БашкортостанТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым