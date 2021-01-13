Станислава Константинова прекратила работу в академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова ушла из академии Евгения Плющенко.

Об уходе спортсменки стало известно из переписки в инстаграм-аккаунте volkov_iceteam. Информацию подтвердили в самой академии.

«Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов», — говорится в сообщении.

Причиной своего ухода Константинова назвала изменившиеся условия тренировочного процесса, которые перестали быть комфортными. При этом спортсменка заявила, что намерена продолжать свою профессиональную карьеру.

Это уже вторая фигуристка, ушедшая из академии Плющенко в последнее время. Ранее тренировочную группу решила сменить представительница Азербайджана Екатерина Рябова.

За время своей карьеры Константинова выигрывала множествао международных турниров, а также становилась призером Универсиады и некоторых этапов Гран-при в женском одиночном катании.

К Плющенко фигуристка перешла в начале прошлого года, но значительных достижений под его руководством не показала.

В нынешнем сезоне Константинова заняла девятое место на этапе Кубка России по фигурному катанию в Казани.