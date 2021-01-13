В МЧС Татарстана призвали не оставлять без присмотра отопительные приборы

Фото: МЧС РТ (архив)

В МЧС Татарстана призвали жителей к осторожности во избежание пожаров. Спасатели рекомендуют обратить внимание на исправность отопительных печей, электрообогревательных приборов и газового оборудования.

В связи с сильными морозами МЧС РТ ведет непрерывный мониторинг оперативной обстановки, в том числе на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства по недопущению возникновения аварий на теплосетях и в электроснабжении.

Фото: pixabay

Для недопущения пожаров жителей призывают ни в коем случае не оставлять без присмотра отопительное оборудование.

Ранее татарстанцы поделились в соцсетях фото термометров с отметками за -40 градусов.

Ольга Плешкова