Трамп прокомментировал призывы к импичменту

Действующий президент США Дональд Трамп назвал рассмотрение Конгрессом вопроса об объявлении ему импичмента продолжением охоты на ведьм. По его мнению, это может вызвать «невероятный гнев».

— Мы не хотим насилия, абсолютно не хотим. Что касается импичмента, то это продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики. Это абсолютно нелепо, — сказал он журналистам перед отбытием в штат Техас.

Фото: pxhere.com

Трамп подчеркнул, что его речь, прозвучавшая на митинге перед сторонниками 6 января, после которой демонстранты ворвались в здание Конгресса, была допустимой. Эксперты, изучившие ее, подтверждают это, пишет ТАСС.

Вчера демократы официально внесли в конгресс США статью импичмента действующему президенту Дональду Трампу о «подстрекательстве к мятежу». По мнению законодателей, он совершил преступление, «разжигая насилие» против американских властей.



Резолюция об импичменте президента США Дональда Трампа получила поддержку 218 демократов в палате представителей. Теперь за нее должны проголосовать две трети членов Сената, который выйдет с каникул только в следующий вторник, 19 января.



Татьяна Леухина