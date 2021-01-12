В Татарстане на горнолыжном курорте ребенок получил травмы, катаясь на тюбинге — Следком завел дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту получения травм ребенком во время катания в горнолыжном комплексе в Татарстане по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» ( п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 1 января 2021 года во время катания на трассе горнолыжного комплекса в Верхнеуслонском районе. По предварительным данным, 7-летняя девочка вместе с матерью скатилась с горы на тюбинге, они перевернулись. Ребенок получил закрытый перелом бедра. Сейчас она госпитализирована.

Фото: pxhere.com

Следователи проводят действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Елабужском районе РТ трехлетняя девочка умерла в результате травм, полученных во время катания на снегокате. Следком также завел уголовное дело.

