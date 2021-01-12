В татарстанском поселке Васильево спасатели «откачали» кота, пострадавшего на пожаре
В татарстанском поселке Васильево сегодня в одной из квартир дома №56 по улице Ленина произошел пожар. О возгорании сообщили в экстренные службы очевидцы случившегося.
Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в квартире горел диван и часть стены. Огонь быстро был потушен. Спасатели заметили на кухне испуганного кота. Животное вынесли на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Кота откачали и спасли.
По предварительным предположениям инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому району, причина пожара — детская шалость с огнем. На момент начала возгорания в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели спастись.
Свекровь женщины отмечает, что виновником пожара мог стать кот, который, по ее словам, «постоянно ходил гадить за газовую плиту». От огня пострадал диван, закоптились стены и осыпалась часть штукатурки. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.ПроисшествияОбщество Татарстан
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