В татарстанском поселке Васильево спасатели «откачали» кота, пострадавшего на пожаре

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В татарстанском поселке Васильево сегодня в одной из квартир дома №56 по улице Ленина произошел пожар. О возгорании сообщили в экстренные службы очевидцы случившегося.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что в квартире горел диван и часть стены. Огонь быстро был потушен. Спасатели заметили на кухне испуганного кота. Животное вынесли на свежий воздух, провели реанимационные мероприятия при помощи дыхательного аппарата. Кота откачали и спасли.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

По предварительным предположениям инспекторов отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Зеленодольскому району, причина пожара — детская шалость с огнем. На момент начала возгорания в квартире находились молодая мама и ее двухлетний сын, которые успели спастись.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Свекровь женщины отмечает, что виновником пожара мог стать кот, который, по ее словам, «постоянно ходил гадить за газовую плиту». От огня пострадал диван, закоптились стены и осыпалась часть штукатурки. Обстоятельства происшедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.