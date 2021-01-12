ВТБ: траты на новогодние развлечения в Татарстане составили около 200 млн рублей

В дни новогодних каникул жители и гости Республики Татарстан потратили на отдых в регионе порядка 190 млн рублей. Наибольшую динамику показали траты на развлечения — 34%, на услуги турагентств — 28%, и на гостиницы — 25%. Динамика связана с ростом популярности внутреннего туризма и встречей Нового года в «домашнем» регионе. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ в период с 1 по 8 января.

На посещение театров, кино и других развлекательных учреждений татарстанцы и гости региона потратили почти 13 млн рублей, это на 34% больше, чем в 2020 году. Количество транзакций в этом сегменте выросло в 1,5 раза, а средний чек составил 1,4 тыс. рублей.

Высокий рост показал гостиничный бизнес, где обороты на минувших каникулах выросли на 25%, количество транзакций — на 32%. Это говорит об увеличении спроса на зимний туризм в Татарстане. Общая сумма трат составила 13,4 млн рублей, средний чек — 2,6 тыс. рублей.

Обороты в турагентствах региона выросли на 28% (2 млн рублей), а количество транзакций — на 31%. Положительную динамику также показал прокат автомобилей. В праздничные дни оборот на эти услуги в регионе вырос на 14%.

В целом траты россиян на развлечения и путешествия по стране в новогодние праздники превысили 22,5 млрд рублей, что на 500 млн рублей больше, чем в прошлом году. При этом объем онлайн-покупок по основным категориям расходов вырос на треть — до 9 млрд рублей. В общем объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40%.

По итогам новогодних праздников наиболее заметно выросли расходы россиян на развлечения (на 39% год к году, до 3 млрд рублей), на транспорт (на 22%, до 7,6 млрд рублей) и на гостиницы (на 15%, до 386 млн рублей), а также в магазинах по продаже алкогольной продукции (на треть, до 346 млн рублей). При этом на четверть — до 1,8 млрд рублей — снизились расходы на заведения общепита, на треть меньше россияне потратили в турагентствах (457 млн рублей).

«В этом году большинство россиян ожидаемо выбрали для отдыха в новогодние каникулы внутренние направления: горнолыжные и морские курорты, старинные города, базы отдыха в регионах. Поэтому рост трат на новогодние развлечения именно внутри страны — закономерен. По нашей статистике, в целом за 10 дней каникул он составил до 30 млрд рублей, — комментирует Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ. — Интересно, что продолжает расти доля интернет-покупок по самым востребованным категориям трат. Россияне покупают билеты в театры, гостиницы или спортивные центры онлайн, многие организаторы досуговых площадок используют дистанционную продажу как обязательное требование».



Банк ВТБ (ПАО)



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