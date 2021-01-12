Пандемия сыграла на руку вторичному рынку авто в Татарстане

Как рос (и рос ли?) вторичный рынок авто в 2020 году

Рынок подержанных авто по итогам «коронавирусного» 2020 года показал определенный рост как в России в целом, так и в Татарстане. Об этом свидетельствует опубликованное сегодня исследование «Авито. Авто». При этом если в России рост составил 7% по сравнению с прошлым годом, то в Татарстане — только 1%.

Лидерами по росту продаж среди регионов стали Новосибирская область, где было продано на 39% больше автомобилей, чем в 2019 году, Алтайский край, где продажи повысились на 31%, и Красноярский край, где рост числа проданных автомобилей составил также чуть меньше 31%.

При этом опубликованные сегодня же данные «Авто.ру» (входит в структуру «Яндекса») свидетельствуют об иных результатах вторичного рынка — по информации портала, он остался на уровне 2019 года и лишь слегка (на сколько именно — не уточняется) вышел в плюс. Впрочем, отмечается в исследовании «Авто.ру», первичный рынок и вовсе просел на 7,7%.

Авторы исследования «Авито. Авто» объясняют рост вторичного рынка в России подорожанием новых автомобилей, отложенным спросом после периода самоизоляции, а также перебоями с поставками новых автомобилей от производителей. Фото: realnoevremya.ru

Авторы исследования «Авито. Авто» объясняют рост вторичного рынка в России следующими факторами — подорожанием новых автомобилей, отложенным спросом после периода самоизоляции, а также перебоями с поставками новых автомобилей от производителей. Увеличение стоимости произошло как по причине повышения спроса, так и из-за колебаний курсов валют и связанного с ними увеличения издержек большинства игроков авторынка.

Интересно, что этими же факторами оперируют и авторы исследования «Авто.ру».

«Когда в стране ввели ограничения в связи с пандемией, продажи практически прекратились. В июне, после их смягчения, из-за отложенного спроса и очередного падения рубля россияне стали активно скупать автомобили. В результате в 2020 году продажи новых машин оказались заметно выше, чем прогнозировали эксперты весной, а вторичный рынок и вовсе вышел в плюс», — говорит Антон Забанных, генеральный директор компании «Яндекс.Вертикали».

Как дорожали новые и подержанные автомобили



Средняя цена подержанного автомобиля по России в 2020 году составила 290 тыс. рублей — на 7% больше, чем год назад, по данным «Авито». Некоторые модели на вторичном рынке подорожали больше, говорится в данных «Авто.ру»: среди них, например, Lexus RX (плюс 20,3%), Volkswagen Tiguan (плюс 23%), Mercedes-Benz CLA и G-класса (плюс 31%). А многие популярные модели в 2020 году оказались дороже, чем они стоили новыми 3 года назад.

Цены выросли и на совсем старые автомобили, причем на некоторые модели сильнее, чем по рынку в целом. Например, «Запорожец» подорожал на 29,4%, ВАЗ 2101 — на 32,4%, а «Волга» — аж в полтора раза.

В Татарстане средняя стоимость авто на вторичном рынке чуть выше, чем по России, говорится в данных «Авито. Авто», — 315 тыс. рублей. В топ-5 самых продаваемых марок вошли следующие бренды:

Бренд Доля в общих продажах Средняя цена, руб. Рост цены за год ВАЗ (LADA) 32,4% 140 000 1,4% KIA 7,4% 569 000 5,4% Hyundai 5,8% 519 000 6,6% Chevrolet 4,9% 289 000 1,4% Volkswagen 4,3% 580 000 5,5%

В топе самых востребованных в Татарстане лидерство уже более года удерживают отечественные ВАЗ (LADA) Kalina и ВАЗ (LADA) 2114 Samara, добавляют аналитики «Авито».

Что касается новых автомобилей, то, по данным «Авто.ру», за год цена на них возросла на 10%, наиболее сильное подорожание наблюдается у моделей премиум-бренда, а также тех, чье производство не локализовано в России. К таковым относятся, например, Cadillac и Jeep — они подорожали на 13 и 17% соответственно, а также Mercedes-Benz — эти автомобили подорожали на четверть.

Александр Артемьев