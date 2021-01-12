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Пивоваров стал новым гендиректором московского «Динамо»

14:08, 12.01.2021
Пивоваров стал новым гендиректором московского «Динамо»
Фото: fcdynamo.ru

Новым генеральным директором московского «Динамо» стал Павел Пивоваров. Решение о назначении принято на заседании совета директоров клуба.

Занимавший ранее пост гендиректора бело-голубых Юрий Белкин назначен президентом «Динамо».

«Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление», — прокомментировал назначение Пивоварова председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев.

Пивоваров до этого работал в ФК «Зенит» в должности исполнительного директора. С 2017 года занимает пост судьи палаты по разрешению споров ФИФА. С 2017 по 2020 год функционер входил в число членов правления РПЛ.

СпортФутбол
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