Пивоваров стал новым гендиректором московского «Динамо»

Новым генеральным директором московского «Динамо» стал Павел Пивоваров. Решение о назначении принято на заседании совета директоров клуба.

Занимавший ранее пост гендиректора бело-голубых Юрий Белкин назначен президентом «Динамо».

Павел Пивоваров назначен генеральным директором «Динамо»



Он сменил на этом посту Юрия Белкина, который займёт должность президента клуба.



Подробнее: https://t.co/hYQ7TOfz5R#ДинамоМосква #Пивоваров #Белкин pic.twitter.com/CowifFft7S — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2021

«Выстраивание успешного современного футбольного клуба требует прогрессивного подхода не только на поле, но и за его пределами. Считаю, что компетенции и управленческие навыки Павла Пивоварова помогут в развитии эффективных механизмов операционного управления клубом и достижении поставленных руководством целей. Для нас это очевидное усиление», — прокомментировал назначение Пивоварова председатель совета директоров клуба Юрий Соловьев.

Пивоваров до этого работал в ФК «Зенит» в должности исполнительного директора. С 2017 года занимает пост судьи палаты по разрешению споров ФИФА. С 2017 по 2020 год функционер входил в число членов правления РПЛ.