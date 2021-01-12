Пять игроков казанской «Стрелы» вызваны в сборную России по регби
Тренерский штаб Лина Джонса объявил состав сборной России, который будет готовиться к матчу чемпионата Европы 2020 года с командой Грузии.
На сбор в Сочи приглашения получили 37 игроков из 12 различных клубов.
Среди приглашенных оказались пять регбистов казанской «Стрелы» — Шамиль Давудов, Николай Казаликашвили, Денис Барабанцев, Хетаг Дзобелов и Алексей Голов.
Также в сборную вызваны Люк Брокас (Нарбонна), Шако Одишариа (Авенир Кастаньен) и Гиорги Роква (Стад Бажнерас), представляющие клубы из французского чемпионата.
Ожидается, что матч с Грузией пройдет во второй неделе февраля.Спорт Татарстан
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