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Пять игроков казанской «Стрелы» вызваны в сборную России по регби

10:45, 12.01.2021
Пять игроков казанской «Стрелы» вызваны в сборную России по регби
Фото: vk.com/strelarugby

Тренерский штаб Лина Джонса объявил состав сборной России, который будет готовиться к матчу чемпионата Европы 2020 года с командой Грузии.

На сбор в Сочи приглашения получили 37 игроков из 12 различных клубов.

Среди приглашенных оказались пять регбистов казанской «Стрелы» — Шамиль Давудов, Николай Казаликашвили, Денис Барабанцев, Хетаг Дзобелов и Алексей Голов.

Фото: twitter.com/RugbyRussia

Также в сборную вызваны Люк Брокас (Нарбонна), Шако Одишариа (Авенир Кастаньен) и Гиорги Роква (Стад Бажнерас), представляющие клубы из французского чемпионата.

Ожидается, что матч с Грузией пройдет во второй неделе февраля.

Спорт Татарстан
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