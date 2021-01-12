Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп ввел в Вашингтоне режим чрезвычайной ситуации в связи с обеспечением безопасности перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена 20 января

Трамп распорядился направить федеральную помощь в округ из-за возникших чрезвычайных обстоятельств. С такой просьбой к Трампу обратился мэр Вашингтона Мюриэл Боузер из-за беспорядков в Конгрессе.

Как правило, режим ЧС главы государств вводят для оказания помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий.



Ранее лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «последний шанс» Дональда Трампа остаться у власти. Он считает, что основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС.



Ольга Плешкова