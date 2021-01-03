Жириновский назвал «последний шанс» Дональда Трампа остаться у власти

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал «последний шанс» Дональда Трампа остаться у власти. Он считает, что Трамп может использовать ситуацию, сложившуюся из-за пандемии коронавируса.

Фото: Kremlin.ru

«Весь мир на ушах из-за пандемии. Поэтому Дональд Трамп может использовать ситуацию, чтобы остаться президентом. Пока Трамп президент, ему подчиняются все: он может убирать неугодных прокуроров, заменять судей, командовать военными — все полномочия использовать на максимум. Основанием для отмены результатов выборов может быть режим ЧС», — написал Жириновский в своем Telegram-канале.



Он добавил, что это его «последний шанс» остаться у власти, так как «за ближайшие четыре года демократы его просто уничтожат».

Ранее коллегия выборщиков утвердила Байдена победителем выборов президента США.



Ольга Плешкова