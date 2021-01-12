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В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погибли восемь человек

07:18, 12.01.2021
В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погибли восемь человек
Фото: 66.mchs.gov.ru

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Пожар произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома ночью 12 января. Среди погибших есть ребенок. С места происшествия госпитализирован 17-летний подросток с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом, передает ТАСС.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. 52 человека спасены с помощью масок дыхательных аппаратов. Площадь возгорания составила 30 кв. м.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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