В Екатеринбурге при пожаре в многоэтажке погибли восемь человек

В Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Пожар произошел в квартире на втором этаже девятиэтажного многоквартирного дома ночью 12 января. Среди погибших есть ребенок. С места происшествия госпитализирован 17-летний подросток с ожогами 1 и 2 степени и отравлением угарным газом, передает ТАСС.

Всего из дома были эвакуированы 90 человек, в том числе девять детей. 52 человека спасены с помощью масок дыхательных аппаратов. Площадь возгорания составила 30 кв. м.



Ольга Плешкова