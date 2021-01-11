День «спасибо» и назначение в Нижнекамске: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 11 января

Глава Дрожжановского района Татарстана Марат Гафаров выложил фото ели и напомнил подписчикам о начале первой рабочей недели в этом году. «Надеюсь, что вы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения», — подписал он фото.

Также Гафаров напомнил в stories о том, что сегодня отмечается День «спасибо» и поблагодарил жителей своего района за совместную работу.

Фото: скриншот

Руководитель Кайбицкого района РТ Альберт Рахматуллин провел сегодня итоги работы в животноводстве за 2020 год. Встреча с руководителями агрофирм и специалистами по животноводству прошла в селе Хозесаново.

Глава Кукморского района Сергей Димитриев пожелал подписчикам хорошего вечера понедельника. Отдохнуть после первого рабочего дня в этом году он решил на свежем воздухе, катаясь на лыжах.

Глава Нижнекамского района, мэр города Нижнекамска Айдар Метшин представил в своем Instagram нового начальника управления образования района. Им стал Рамиль Гиниятуллин.