В Татарстане появится генеалогический центр «Ядкяр»

В Татарстане появится автономная некоммерческая организация историко-родословных исследований «Генеалогический центр «Ядкяр» («Память»). Соответствующий указ о создании портала подписал сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Учредителем организации будет Госкомитет РТ по архивному делу. Ему поручено утвердить устав организации и зарегистрировать ее в течение 60 дней, следует из документа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В августе 2019 года Госархив РТ начал работу по созданию генеалогического портала. Создать подобный проект в Татарстане работники архива решили, вдохновившись турецким примером. Там каждый может составить свое древо, система сбора данных работает в этой стране еще с прошлого века.



Татьяна Леухина