В Нижнекамске готовятся к реализации транспортной реформы

В Нижнекамске готовятся к реализации транспортной реформы: по словам мэра города Айдара Метшина, она стартует уже в первом квартале текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.



«Мы работали над этим проектом в тесном сотрудничестве с нашими промышленными предприятиями», — сказал Метшин, выразив уверенность в том, что задача по обеспечению стабильной работы общественного транспорта будет выполнена.

Фото: Instagram.com/lenar_akhmetov_nk

Ранее сообщалось, что власти Казани не намерены проводить транспортную реформу



Маргарита Головатенко