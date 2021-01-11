В Нижнекамске готовятся к реализации транспортной реформы
В Нижнекамске готовятся к реализации транспортной реформы: по словам мэра города Айдара Метшина, она стартует уже в первом квартале текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.
«Мы работали над этим проектом в тесном сотрудничестве с нашими промышленными предприятиями», — сказал Метшин, выразив уверенность в том, что задача по обеспечению стабильной работы общественного транспорта будет выполнена.
Ранее сообщалось, что власти Казани не намерены проводить транспортную реформу
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