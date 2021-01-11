В Казани в новогодние праздники от пиротехники пострадали два ребенка

Фото: Олег Тихонов (архив)

В новогодние праздники в Казани от пиротехники пострадали четыре человека, в том числе два ребенка, сообщил сегодня на «деловом понедельнике» в Исполкоме города начальник управления гражданской защиты Фердинант Тимурханов.

Он добавил, что в праздничные дни в единую диспетчерскую службу Казани от граждан поступило 6 440 обращений. По словам Тимурханова, по всем звонкам приняли соответствующие меры.

Фото: Олег Тихонов (архив)

С 28 декабря по 10 января в Казани произошло 43 пожара, что на 29,5% ниже, чем в прошлом году, добавил Тимурханов. Один человек погиб, девять пострадали.

Напомним, с 20 декабря 2020 года до 10 января 2021 года в Татарстане действовал особый противопожарный режим: запускать салюты разрешалось только в специально отведенных местах.

Татьяна Демина