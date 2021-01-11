Опрос: больше половины казанцев собираются купить машину в 2021 году

Фото: Максим Платонов (архив)

Опрос сервиса «Авито. Авто» показал, что 55% респондентов из Казани планируют в этом году купить машину. Продать автомобиль рассчитывают 30% казанцев.

Чаще всего жители Казани рассчитывают потратить на покупку от 1 до 3 млн рублей. Такой вариант ответа выбрали 35% опрошенных. Около 3% респондентов планируют выделить из бюджета больше 3 млн. 19% не хотят выкладывать за авто больше 800 тысяч рублей.

Чаще всего от приобретения авто в 2020-м отказывались из-за роста цен, такой ответ дали 15% опрошенных. Форс-мажорные обстоятельства как причину указали 7% респондентов, решение подкопить денег стало причиной для 4% казанцев.

Фото: Максим Платонов (архив)

При этом 5% жителей Казани в этом году купили автомобиль, хотя этого не планировали.

Сред казанцев, купивших машину в 2020-м году, 49% потратили на транспорт ровно столько, сколько и собирались.

Еще 16% потратили меньше задуманного, а больше запланированного потратили 35% респондентов.