В Татарстане у жителя Башкирии изъяли 1,8 кг наркотиков

В Верхнеуслонском районе РТ сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя Башкирии, перевозившего 1,8 кг гашиша. По словам задержанного, он приобрел наркотики в интернет-магазине для личного потребления.

В ходе досмотра машины мужчины под пассажирским сиденьем изъяли пакет с наркотиками (19 плиток коричневого цвета), электронные весы и рулон липкой ленты, сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Ведется расследование.

В конце декабря в поселке Царицыно сотрудники патрульно-постовой службы изъяли у 42-летнего мужчины более 1,5 килограмма наркотиков. Задержанного заметили, когда он что-то искал в лесопосадке.



Татьяна Демина