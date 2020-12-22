В Казани у мужчины изъяли более 1,5 килограмма наркотиков

В поселке Царицыно сотрудники патрульно-постовой службы изъяли у 42-летнего мужчины более 1,5 килограмма наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Татарстану.



Задержанного заметили, когда он что-то искал в лесопосадке. Потом мужчина сел в такси.

Сотрудники ППС остановили машину с подозрительным мужчиной и обнаружили под сиденьем пассажира два пакета с порошкообразным веществом. Принадлежность содержимого к наркотикам установлена экспертизой.

Фото: 16.мвд.рф

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.5 ст.228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Подозреваемый заключен под стражу.

В начале декабря сотрудники ГИБДД Казани изъяли почти 3 килограмма наркотиков у жителей Башкирии.



Татьяна Демина