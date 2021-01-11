В Красноярске полицейские подозревают в мошенничестве жительницу Казани

Фото: Максим Платонов (архив)

В Красноярске полиция подозревает в мошенничестве жительницу Казани. По версии правоохранителей, женщина «фактически похитила» смартфон за 60 тысяч рублей.

По версии следствия, подозреваемая оформила в магазине покупку в кредит по поддельным документам. Платить по кредиту она не собиралась, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Отмечается, что задержанная уже имеет судимость.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этой статье жительнице Казани грозит до 2 лет лишения свободы.