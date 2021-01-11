В Красноярске полицейские подозревают в мошенничестве жительницу Казани
В Красноярске полиция подозревает в мошенничестве жительницу Казани. По версии правоохранителей, женщина «фактически похитила» смартфон за 60 тысяч рублей.
По версии следствия, подозреваемая оформила в магазине покупку в кредит по поддельным документам. Платить по кредиту она не собиралась, сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
Отмечается, что задержанная уже имеет судимость.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По этой статье жительнице Казани грозит до 2 лет лишения свободы.
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