Кабмин Татарстана начал готовиться к осеннему форуму Kazan Digital Week

Кабмин Татарстана с самого начала 2021 года запустил подготовку к проведению международного форума Kazan Digital Week. Он назначен на 21—24 сентября этого года.

Правительство республики пока определило состав оргкомитета форума и состав рабочей группы по его проведению, следует из распоряжения Кабмина РТ, опубликованного 10 января.

В руководство оргкомитета, согласно документу, вошли премьер-министр РТ Алексей Песошин, директор ГБУ «БДД» Рифкат Минниханов, глава Минцифры республики Айрат Хайруллин и вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов.

Рабочую группу возглавили вице-премьер Татарстана Шамиль Гафаров и замминистра цифрового развития РТ Радик Гисмятов.

Ранее «Реальное время» писало о предварительном календаре главных бизнес-ивентов России и Татарстана на 2021 год. Упоминалось в материале и о форуме Kazan Digital Week.

