Открыта новая комета, которую можно будет увидеть невооруженным глазом

В опубликованном циркуляре Центра малых планет сообщается об открытии новой кометы C/2021 A1 (Leonard). Ее обнаружили еще 3 января на снимках с телескопа-рефлектора небесного обзора Catalina Sky Survey в штате Аризона в США.



Комета должна приблизиться к Земле на расстоянии около 0,23 а. е. 12 декабря 2021 года — это расстояние в 4,2 млн км от Венеры. За всю историю астрономии лишь пять комет приближались к Земле ближе, чем на 4,2 млн км.

По прогнозу, комета во время сближения с Землей может достигнуть максимального блеска около +4 зв. вел. Благодаря расположению между Землей и Солнцем может возникнуть эффект прямого рассеяния и высокой яркости возможного пылевого хвоста (тогда комета может достичь максимального блеска около +1,5 зв. вел.)

Фото: соцсети

В средних широтах Северного полушария комета станет доступна для любительских наблюдений с сентября.

Ранее эксперт рассказывал, как разглядеть комету в деталях.

Маргарита Головатенко