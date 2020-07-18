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Эксперт рассказал, как разглядеть комету в деталях — видео

20:29, 18.07.2020
Эксперт рассказал, как разглядеть комету в деталях — видео
Фото: соцсети

Комету C/2020 F3 (NEOWISE) можно увидеть невооруженным глазом, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Ведущий инженер Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта Алмаз Галеев рассказал телеканалу, для чтобы увидеть небесное тело в деталях, нужен самый простой бинокль. Также комету легко снять на обычный смартфон.

Лучшее время наблюдения кометы — с 23.00 до 00.30. Максимально сблизится с Землей она 23 июля и будет на расстоянии всего 103 миллионов километров. Некоторые казанцы уже видели комету.

Общество Татарстан
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