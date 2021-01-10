Квартальнов: «Очень много удалений было, с которыми не могу согласиться. Я все сказал»

Фото: ХК «Ак Барс»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов выступил с критикой судейства в матче казанцев против уфимского «Салавата Юлаева». По его мнению, рефери не дал удаление за нарушение на Артеме Лукоянове.

— Равная игра была. Удаления — 22:4 — это, конечно, многовато. Знаете, какие-то удаления были, с каким-то не могу согласиться. У нас парню нос сломали — чистый удар в голову был. А то, что сыграли слабо в меньшинстве, — это факт.

— Не связываете ли вы поражение с тем, что отошли от своего рисунка игры?

— Нет, я все сказал. Очень много было удалений — мы не могли игру перевернуть. Концовка, которая могла все решить, на нее у нас не было шансов, — подвел итог специалист. Также он отметил, что решение поставить в ворота Тимура Билялова было принято задолго до матча и голкипер об этом знал.

«Салават Юлаев» прервал десятиматчевую победную серию «Ак Барса». Казанская команда по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции и общую турнирную таблицу КХЛ. У Казани 68 набранных очков в 44 матчах. «Салават» идет на третьем месте Восточной конференции с 56 очками в 45 матчах.