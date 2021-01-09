В 2020 году на стройобъектах в Татарстане произошло 19 несчастных случаев

В прошлом году в Татарстане на строительных площадках и предприятиях произошло 19 несчастных случаев. Столько же было зарегистрировано и в 2019 году, сообщает пресс-служба президента РТ.

По данным Государственной инспекции труда, в 2020 году в Татарстане на стройобъектах погибли шесть человек. Остальные 13 несчастных случаев закончились тяжелыми травмами для пострадавших.

Для сравнения, в 2019 году на стройобъектах в республике зафиксировано четыре случая летальных исходов, еще 15 пострадавших получили тяжелые травмы.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в Татарстане на стройплощадках и предприятиях контрольно-надзорные органы провели 1,5 тыс. проверок, по итогам которых вынесено 141 постановление на общую сумму свыше 6 млн рублей.

Напомним, в ноябре в Казани рабочий погиб на стройплощадке на улице Глушко: мужчина упал с высоты и умер до приезда скорой помощи.



Татьяна Демина