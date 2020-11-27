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Происшествия

В Казани на стройке погиб рабочий — соцсети

14:07, 27.11.2020
В Казани на стройке погиб рабочий — соцсети

В Казани рабочий погиб на стройплощадке на улице Глушко. Как сообщает телеграм-канал «Еду в Татарстан», мужчина упал с высоты и умер до приезда скорой помощи.

«Реальное время» направило запрос в татарстанское управление Следственного комитета.

Ранее «Реальное время» разбирало, как застройщиков Татарстана наказывают за упавших с высоты, погребенных заживо и убитых током рабочих, и выяснило, что без несчастных случаев не обходятся даже при возведении детских садов и спортивных объектов.

Происшествия Татарстан
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